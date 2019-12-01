Эксперт объяснил, почему не удается остановить ВИЧ в Европе

СТОКГОЛЬМ, 1 дек - РИА Новости, Ольга Лимонова. Медики располагают всеми инструментами, чтобы остановить ВИЧ в Европе, но эпидемия продолжается, поскольку эти инструменты не используются в полной мере, рассказал в интервью РИА Новости эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Эндрю Амато Гаучи.
"В принципе, у нас есть достаточно инструментов и знаний, чтобы остановить эпидемию ВИЧ в Европе. Но мы не используем их или используем не в полной мере. Эффективное вмешательство, такое как постоянное тестирование и незамедлительное начало лечения, не применяется в должной мере во многих европейских странах", - рассказал Гаучи, который является координатором программы ЕСDC по борьбе с ВИЧ, заболеваниями, передающимися половым путем, и вирусным гепатитом.
Согласно последним данным совместного исследования ECDC и ВОЗ, в 2018 году в европейском регионе было зафиксировано 140 тысяч случаев первичной диагностики ВИЧ, 61% случаев приходится на долю России. Всего за последнее десятилетие количество заболевших в Европе увеличилось на 22%.
"Одна их основных причин того, что эпидемия продолжается, состоит в том, что большое количество случаев заражения (53% в регионе) было выявлено на поздней стадии. Это означает, что эти люди жили с недиагностированным ВИЧ на протяжении нескольких лет. Это означает, что программы по раннему выявлению ВИЧ должны быть улучшены во всех европейских странах", - отметил Гаучи.
Он добавил, что при ранней диагностике пациент начинает вовремя получать антиретровирусные препараты, позволяющие подавить вирус до уровня, когда его невозможно обнаружить в крови. Люди, получающие такую терапию, не могут заразить других.