Эксперт объяснил, почему не удается остановить ВИЧ в Европе

"В принципе, у нас есть достаточно инструментов и знаний, чтобы остановить эпидемию ВИЧ в Европе. Но мы не используем их или используем не в полной мере. Эффективное вмешательство, такое как постоянное тестирование и незамедлительное начало лечения, не применяется в должной мере во многих европейских странах", - рассказал Гаучи, который является координатором программы ЕСDC по борьбе с ВИЧ, заболеваниями, передающимися половым путем, и вирусным гепатитом.