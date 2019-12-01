ВОЗ: дискриминация ВИЧ-пациентов снижает шанс на раннюю диагностику

"Стигматизация и дискриминация групп населения, среди которых высок риск заражения ВИЧ, снижает шансы на раннюю диагностику, поскольку они могут не захотеть обратиться в медучреждение для сдачи анализов", - рассказал Дара.

"К сожалению, стигма и дискриминация становятся тяжелой ношей для людей, живущих с ВИЧ. Много случаев, когда люди с ВИЧ исключались из своей семьи, теряли работу, оказывались в бедности и изоляции. Жизненно необходимо говорить о том, что ВИЧ – это обычное заболевание, лечение при котором достаточно рутинно", - пояснил эксперт.