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РИА Новости

В ЕС расследуют методы Google по сбору данных

02:42 01.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Антимонопольные органы ЕС ведут расследование в отношении методов сбора данных компанией Google, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Еврокомиссию.
"Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практик Google, связанных со сбором и использованием данных", - передает агентство.
Из документов, полученных агентством, следует, что расследование ЕС затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами, браузерами, таргетированной рекламой и так далее.
Логотип компании Google
13 ноября, 05:50
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Ранее агентство сообщало, что опросники с вопросами о методах сбора данных Google были разосланы различным компаниям. ЕС интересует, какие данные запрашивает Google, как компания определяет их ценность и как использует. Компании должны предоставить свои ответы в течение месяца.
За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.
Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.
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