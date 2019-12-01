"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом Харьковом , сравнив вагоны состава с "хлевом". Соответствующий пост он разместил в своем Facebook

"Вагон первого класса - грязный ободранный хлев. Невероятно грязные окна. Туалеты работают через один - в них стоят очереди", - поделился впечатлениями блогер.

Кроме того, Денисенко пожаловался на неработающий с момента отправления состава Wi-Fi, большое количество рекламы и сваленные в тамбурах мусорные пакеты.

"" Укрзализныця " - ваши реформы заметны невооруженным глазом", - отметил он.

Позднее блогер добавил, что все указанное им – "проблема отдельно взятого состава", а оператор железных дорог "Укрзализныця" "принес извинения" и обещал исправить выявленные недостатки.

Ранее в украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о плачевном состоянии железнодорожной инфраструктуры страны. Так, средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" составляет 31 год, при этом компания не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет.