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РИА Новости

"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"

02:22 01.12.2019 (обновлено: 05:36 01.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная станция в Донецкой области
Железнодорожная станция в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Железнодорожная станция в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом". Соответствующий пост он разместил в своем Facebook.
"Вагон первого класса - грязный ободранный хлев. Невероятно грязные окна. Туалеты работают через один - в них стоят очереди", - поделился впечатлениями блогер.
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Кроме того, Денисенко пожаловался на неработающий с момента отправления состава Wi-Fi, большое количество рекламы и сваленные в тамбурах мусорные пакеты.
""Укрзализныця" - ваши реформы заметны невооруженным глазом", - отметил он.
Позднее блогер добавил, что все указанное им – "проблема отдельно взятого состава", а оператор железных дорог "Укрзализныця" "принес извинения" и обещал исправить выявленные недостатки.
Ранее в украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о плачевном состоянии железнодорожной инфраструктуры страны. Так, средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" составляет 31 год, при этом компания не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет.
Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов железнодорожного оператора составляет 40 лет, среди которых также нет локомотивов, произведенных менее восьми лет назад.
Железнодорожные пути. Архивное фото
25 августа 2018, 18:21
"Поезд в один конец": в Сети высмеяли дырявый украинский состав
40976812
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УкрзализныцяКиевУкраинаВ мире
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