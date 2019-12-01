Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии

В понедельник четыре человека из различных НПО были задержаны по обвинению в поджоге с целью получения дотаций - задержанные якобы пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, к которым были причастны. В пятницу Болсонару заявил, что Ди Каприо "участвует в сожжении Амазонии", выплачивая НПО, которые распространяют фото пожаров, по полмиллиона долларов. Президент не привел никаких доказательств сказанному. По данным полиции, по меньшей мере три НПО занимались организацией поджогов ряди получения средств от различных организаций.