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РИА Новости

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"

01:30 01.12.2019 (обновлено: 06:55 01.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду - нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью", - заявил Кравчук.
По его словам, Зеленскому следует сказать, что украинцы – "великий народ", и что участники саммита должны говорить о том, что "отвечает интересам украинского народа".
Экс-президент добавил, что на переговорах украинский лидер должен руководствоваться национальными интересами страны. "Главное тут – мужество, воля и смелость заявить об этих интересах", - заключил Кравчук.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
Дмитрий Песков
29 ноября, 14:38
В Кремле надеются на содержательный разговор на "нормандском саммите"
930595869
Обсудить 31
"Нормандская четверка"Эммануэль МакронЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Почему кто либо, должен что-то делать во благо украинского народа? Все суверенные страны сами работают и добиваются блага своей страны - а украина со времён кравчука считает что им кто-то что-то должен.
1 декабря, 02:00
ШдШампунь для Мозга
12521000
Великий народ не ворует, а зарабатывает!
1 декабря, 03:07
vyachnick Новиков
6830000
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