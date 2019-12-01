Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"

Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.

"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду - нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью", - заявил Кравчук.

По его словам, Зеленскому следует сказать, что украинцы – "великий народ", и что участники саммита должны говорить о том, что "отвечает интересам украинского народа".

Экс-президент добавил, что на переговорах украинский лидер должен руководствоваться национальными интересами страны. "Главное тут – мужество, воля и смелость заявить об этих интересах", - заключил Кравчук.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.