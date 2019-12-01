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РИА Новости

В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС

01:27 01.12.2019
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© Фото : Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской ФедерацииРадиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) "Контейнер"
Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) Контейнер
© Фото : Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации
Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) "Контейнер". Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первая загоризонтная радиолокационная станция типа "Контейнер" заступает на боевое дежурство в воскресенье в Мордовии, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В населенном пункте Ковылкино республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер", - сказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. "Это первый в стране образец данного изделия", - заявили в Минобороны.
По данным ведомства, РЛС "способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от государственной границы России".
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Станция сможет обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет, определять траектории отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.
"Стоит отметить, что самолеты, выполненные по технологии "стелс" (снижает радиолокационную заметность), для "Контейнера" "невидимками" не являются", - подчеркнули в Минобороны.
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Республика МордовияМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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