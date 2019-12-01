В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первая загоризонтная радиолокационная станция типа "Контейнер" заступает на боевое дежурство в воскресенье в Первая загоризонтная радиолокационная станция типа "Контейнер" заступает на боевое дежурство в воскресенье в Мордовии , сообщили журналистам в Минобороны России

"В населенном пункте Ковылкино республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. "Это первый в стране образец данного изделия", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, РЛС "способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от государственной границы России".

Станция сможет обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет, определять траектории отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.