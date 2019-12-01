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РИА Новости

Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

01:18 01.12.2019
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CC BY 2.0 / Boris Kasimov / VallettaМальта
Мальта
CC BY 2.0 / Boris Kasimov / Valletta
Мальта. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
Фенеку были предъявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки. Суд постановил заморозить счета бизнесмена и отправил его под стражу, позднее Фенека перевели в тюрьму Коррадино в городе Паола.
Фенек свою вину отрицает.
Кит Шембри
27 ноября, 17:05
СМИ сообщили о задержании экс-главы администрации премьера Мальты
Расследование смерти журналистки привело к политическому кризису на Мальте. Ранее полиция задержала бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри, которого Фенек назвал организатором убийства журналистки. Газета Times of Malta в пятницу сообщила, что премьер Джозеф Мускат проинформировал соратников, что намерен подать в отставку.
Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября 2017 года. Она заявляла о предполагаемой связи Муската и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией.
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Джозеф МускатМальтаВ мире
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