Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд на Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent

Фенеку были предъявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки. Суд постановил заморозить счета бизнесмена и отправил его под стражу, позднее Фенека перевели в тюрьму Коррадино в городе Паола.

Фенек свою вину отрицает.

Расследование смерти журналистки привело к политическому кризису на Мальте. Ранее полиция задержала бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри, которого Фенек назвал организатором убийства журналистки. Газета Times of Malta в пятницу сообщила, что премьер Джозеф Мускат проинформировал соратников, что намерен подать в отставку.