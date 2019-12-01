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РИА Новости

Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа

01:15 01.12.2019
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в районе Лондонского моста
Полицейские в районе Лондонского моста
© REUTERS / Peter Nicholls
Полицейские в районе Лондонского моста. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Одним из погибших в теракте у Лондонского моста стал 25-летний выпускник Кембриджского университета Джек Мерритт, сообщил в субботу телеканал Sky News.
Погибший выпускник Кембриджа работал специалистом по реабилитации в одной из британских тюрем, сообщают СМИ.
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Нападение с ножом на мосту произошло в пятницу днем, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ* (запрещена в России). Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.
Как пояснила полиция, инцидент начался на встрече выпускников Кембриджа возле Лондонского моста, там нападавший ранил пять человек. Присутствовавшие попытались остановить преступника, но он выбежал на улицу.
"Три человека - мужчина и две женщины были ранены и остаются в больнице", - говорится в сообщении полиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоКембриджский университетВеликобританияЛондонВ мире
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