Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Информирование подростков о Информирование подростков о ВИЧ /СПИДе сейчас становится стратегической задачей в РФ из-за распространенности вируса, а наибольший охват профилактика заболевания приобретет, если начинать ее со школы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/ СПИД ом (World AIDS Day) ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы - CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

Согласно данным Минздрава России за 2018 год, ВИЧ-инфекция была выявлена у почти 86 тысяч человек. При этом 71% новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослых и у 83% у детей выявляются на ранних стадиях. В целом в России зарегистрировано 896 тысяч человек с ВИЧ, из них под диспансерным наблюдением находятся 712,5 тысячи.

"Если говорить об информировании, на сегодняшний день эта проблема стоит достаточно остро, и в силу того, что адекватные программы (просвещения школьников - ред.) отсутствуют, и в силу того, что в обществе эта тема достаточно неоднозначно воспринимается. Конечно, необходимость в этом назрела однозначно, потому что мы уже практически находимся в зоне эпидемии ВИЧ, может быть еще не в целом по стране, но по отдельным регионам однозначно... И это (информирование школьников - ред.) уже превращается на сегодняшний день в такую государственную, стратегическую задачу", - считает акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.

Он также добавил, что школа - это единственное, заведение, обязательное для посещения, "то есть именно там мы можем охватить максимальную аудиторию для получения какого-то адекватного результата с большим охватом".

"Нет, профилактика должна начинаться обязательно в школе... и пока это не придет в школу, никакой профилактики не будет. И число больных будет расти", - отмечает врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев.

Оба эксперта считают, что для профилактики ВИЧ/СПИДа недостаточно рекламы, билбордов, плакатов в метро.

"Это должна быть двусторонняя связь, это невозможно сделать ни в рамках каких-то отдельных секционных занятий, кружков и так далее, потому что охват аудитории должен быть максимальный. На сегодняшний день, кроме школы, я не вижу альтернативной площадки для того, чтобы массово охватить всю подростковую аудиторию", - пояснил Лордкипанидзе.

"Это же не профилактика, если в какой-то передаче, посвященной совершенно другой теме, умный человек скажет, что вообще-то хорошо надевать презерватив, не болеть СПИДом и не связываться с подозрительными женщинами", - добавил Полеев.

По его мнению, эффективность в профилактике ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе показали уроки подготовки к семейной жизни.

"Есть курс в странах Восточной Европы, в Западной он так и называется "Сексуальное просвещение", а Восточной Европе он называется "Подготовка к семье". Там первая часть - психология, вторая часть – сексология, как вы понимаете, она одинакова, что с женой, что не с женой, что с чужой женой, а третья часть – семейная экономика... Секс там не педалируется, но предохранение как раз педалируется", - рассказал Полеев.

Как отметил Лордкипанидзе, в РФ в принципе не популярен сам термин "сексуальное просвещение", поскольку он "ассоциируется больше с сексом, нежели с информацией о здоровье, об опасностях".

"В нашей стране не существует сейчас программы. Для ее создания требуется в первую очередь организовать профессиональное сообщество, куда будут входить психологи, педагоги, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, психиатры, психотерапевты, и только после выработки подобной программы, которая будет адаптирована под ту или иную возрастную категорию, можно будет разговаривать о том, что ее можно будет внедрять в практику", - уточнил он.

Полеев считает, что в РФ среди тех, кто должен продвигать идею информирования школьников о профилактике ВИЧ/СПИДа, либо введения сексуального просвещения, "нет борцов".

"Там (в западных странах - ред.) 30 лет назад появились, борцы, над которыми смеялись и так далее, и они упорно гнули свое. Думаете, в Германии или во Франции было легко это все провести? У нас никого, кто бы болел за дело, к сожалению, нет. Нет в школе какого-то обучения, сексологии. Собственно, всему-то чему и надо учить – это как не забеременеть да как не заболеть СПИДом", - резюмирует он.

По мнению психолога-сексолога Российского научного сексологического общества, руководителя Центра сексуального здоровья Анны Котеневой, бороться с ВИЧ "надо конкретными делами и профессионально, с позиции взрослого сообщества, которое вообще-то отвечает за подрастающее поколение".