СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вооруженные полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем прохожие остановили злоумышленника, который убил двух человек на Вооруженные полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем прохожие остановили злоумышленника, который убил двух человек на Лондонском мосту , сообщает издание Guardian

Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом. На теле нападавшего был закреплен муляж взрывного устройства.

На видео, снятом одним из очевидцев, трое прохожих пытаются остановить преступника, вооружившись огнетушителем и бивнем нарвала. Издание отмечает, что бивень, скорее всего, был снят со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев, которая находится рядом с мостом.

London Bridge attacker tackled with narwhal tusk and fire extinguisher – video https://t.co/Su81htddHU — The Guardian (@guardian) 30 ноября 2019 г.

В здании штаб-квартиры проходила конференция для бывших заключенных. Нападавший - 28-летний Усман Хан – присутствовал на конференции. Ранее он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в 2018 году и обязали носить электронный браслет.

Среди задержавших Хана мужчин был также бывший заключенный, осужденный за убийство.