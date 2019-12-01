СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вооруженные полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем прохожие остановили злоумышленника, который убил двух человек на Лондонском мосту, сообщает издание Guardian.
Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом. На теле нападавшего был закреплен муляж взрывного устройства.
На видео, снятом одним из очевидцев, трое прохожих пытаются остановить преступника, вооружившись огнетушителем и бивнем нарвала. Издание отмечает, что бивень, скорее всего, был снят со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев, которая находится рядом с мостом.
London Bridge attacker tackled with narwhal tusk and fire extinguisher – video https://t.co/Su81htddHU— The Guardian (@guardian) 30 ноября 2019 г.
В здании штаб-квартиры проходила конференция для бывших заключенных. Нападавший - 28-летний Усман Хан – присутствовал на конференции. Ранее он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в 2018 году и обязали носить электронный браслет.
Среди задержавших Хана мужчин был также бывший заключенный, осужденный за убийство.
Как отмечает издание Sun, пытавшиеся задержать нападавшего мужчины не знали, что закрепленное на теле Хана взрывное устройство было муляжом.