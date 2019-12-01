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РИА Новости

В России расширили список сильнодействующих веществ

00:28 01.12.2019 (обновлено: 03:21 01.12.2019)
86527
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика". Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев.
Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.
По данным правоохранителей, они начали приобретать популярность с 2013 года, торговля этими препаратами выросла более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптека хранит затем три года.
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Уголовная статья 234 ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") предусматривает ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи, а также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками или психотропами.
Статья 234 предусматривает наказание в виде срока до восьми лет лишения свободы и штрафа до 200 тысяч рублей.
Таблетки
14 ноября, 12:11
В Госдуме порекомендовали ввести продажу рецептурных лекарств в интернете
6659417123
Обсудить 39
Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Наконец-то! Давно уже это пора было сделать. Хотя торчки опять что-нибудь найдут на замену.
1 декабря, 01:04
Коваленко Дмитрий
17000028
А за незаконную непродажу жизненно необходимых лекарств когда будут уголовные дела заводить? ria.ru/20190826/1557919149.html
1 декабря, 03:19
тов. Адмирал - Губернатор
2310011
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