SANA: при взрыве на севере Сирии погибли турецкие военные

Турецкое КПП на границе с Сирией. Архивное фото

Турецкое КПП на границе с Сирией

ДОХА, 1 дек - РИА Новости. Взрыв неизвестного происхождения произошел в субботу в приграничном с Взрыв неизвестного происхождения произошел в субботу в приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке, сообщило сирийское новостное агентство SANA

По информации агентства, в результате инцидента погибли и получили ранения турецкие военные и боевики поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции.

Как уточнило SANA, взрыв произошел возле здания местной ветеринарной клиники, пострадавших отправили на лечение в Турцию.

Ситуация на востоке Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии длится уже более восьми лет. Ситуация обострилась в начале октября, когда Турция объявила о начале операции "Источник мира" , направленной против курдских отрядов.

Через несколько дней по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия на востоке Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования. Кроме того, стороны договорились о создании контролируемой зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 18 ноября заявил, что Россия США не выполняют обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности, поэтому Анкара может возобновить военную операцию в Сирии