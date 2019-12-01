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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-01T06:58+0300
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РИА Новости

SANA: при взрыве на севере Сирии погибли турецкие военные

00:21 01.12.2019 (обновлено: 06:58 01.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинТурецкое КПП на границе с Сирией
Турецкое КПП на границе с Сирией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Турецкое КПП на границе с Сирией. Архивное фото
ДОХА, 1 дек - РИА Новости. Взрыв неизвестного происхождения произошел в субботу в приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке, сообщило сирийское новостное агентство SANA.
По информации агентства, в результате инцидента погибли и получили ранения турецкие военные и боевики поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции.
Как уточнило SANA, взрыв произошел возле здания местной ветеринарной клиники, пострадавших отправили на лечение в Турцию.

Ситуация на востоке Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии длится уже более восьми лет. Ситуация обострилась в начале октября, когда Турция объявила о начале операции "Источник мира", направленной против курдских отрядов.
Через несколько дней по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия на востоке Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования. Кроме того, стороны договорились о создании контролируемой зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра.
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 18 ноября заявил, что Россия и США не выполняют обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности, поэтому Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.

Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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