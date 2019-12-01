"Московское долголетие" встало на коньки

"В новом осенне-зимнем сезоне 2019/20 мы пошли на новые эксперименты и открываем занятия по конькам и лыжам. Данные направления появились благодаря инициативе самих участников проекта. Этой зимой каждый москвич "серебряного" возраста может записаться в группу и научиться кататься на лыжах или коньках. Занятия ведут профессиональные тренеры, которые адаптировали тренировочный процесс под аудиторию старшего поколения. Записаться можно в любом МФЦ, центре социального обслуживания, поликлинике, а также в городских парках. В этом году мы открыли возможность для записи в проект почти в полутора тысячах точках", — отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.