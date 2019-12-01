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РИА Новости

"Московское долголетие" встало на коньки

08:05 01.12.2019 (обновлено: 10:32 01.12.2019)
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© ФотоВ проекте "Московское долголетие" открылось новое зимнее направление
В проекте Московское долголетие открылось новое зимнее направление
© Фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В конце ноября в саду "Эрмитаж" состоялось открытие нового зимнего направления "Коньки" в рамках проекта "Московское долголетие". Известные фигуристы и профессиональные тренеры провели для участников мероприятия мастер-класс по фигурному катанию и дали старт эстафете, в которой приняли участие 11 команд от каждого административного округа Москвы. Всего в этот день на каток в "Эрмитаже" вышли около 500 москвичей старшего поколения.
Нынешней зимой в столице впервые откроются спортивные секции по зимним видам спорта. В 17 городских парках для участников "Московского долголетия" будут проходить занятия на коньках на свежем воздухе, сообщается на сайте столичной мэрии.

"В новом осенне-зимнем сезоне 2019/20 мы пошли на новые эксперименты и открываем занятия по конькам и лыжам. Данные направления появились благодаря инициативе самих участников проекта. Этой зимой каждый москвич "серебряного" возраста может записаться в группу и научиться кататься на лыжах или коньках. Занятия ведут профессиональные тренеры, которые адаптировали тренировочный процесс под аудиторию старшего поколения. Записаться можно в любом МФЦ, центре социального обслуживания, поликлинике, а также в городских парках. В этом году мы открыли возможность для записи в проект почти в полутора тысячах точках", — отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

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