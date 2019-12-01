Томский полицейский спас пожилую женщину из горящего автомобиля

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Томской области капитан полиции Андрей Семидотченко заметил на улице горящий автомобиль, в салоне которого находились пожилая женщина и мужчина. Пассажир и водитель настолько растерялись, что даже не пытались покинуть полыхающий автомобиль.

Пламя распространялось довольно быстро. Полицейский и проходивший мимо местный житель Василий Степанов бросились на помощь. Андрей Семидотченко открыл заднюю дверь автомобиля и вместе с очевидцем помог выбраться женщине из огненного плена. В это время водитель смог сам покинуть транспортное средство. Капитан полиции вызвал экипаж пожарной службы и скорую медицинскую помощь.