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РИА Новости

Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

08:00 01.12.2019
152888
CC0 / Free-Photos / Очки и документы
Очки и документы
CC0 / Free-Photos /
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Целый ряд законодательных изменений вступят в силу еще до Нового года. Так, с декабря расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, — духи, фотокамеры, белье и одежда. Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы под ставку выше одного процента в сутки, а долги с граждан будут взыскивать в упрощенном порядке. Об этих и других правовых инновациях — в материале РИА Новости.

МФО порежут ставки, а долги взыщут по "упрощенке"

Cфера микрокредитования снова под прицелом законодателей, так как все чаще "займы до зарплаты" становятся для граждан источником проблем.

Закон, вступающий в силу 1 декабря, запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы, процентная ставка которых превышает один процент в сутки, или 365 процентов в год. При этом максимальная сумма долга не должна быть более 200 процентов первоначального займа.

По данным финансового маркетплейса "Юником 24", среднестатистическому российскому заемщику микрофинансовых организаций ежемесячно не хватает до зарплаты около трех тысяч рублей. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, каждый десятый должник МФО погашает просроченную задолженность только под угрозой суда.
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В ноябре микрофинансовым организациям уже запретили выдавать физлицам займы под залог жилья, даже если оно — не единственное. А ранее — обязали рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, то есть долю платежей по всем кредитам и займам в его среднемесячном доходе. При выдаче займа клиенту с ПДН свыше 50 процентов МФО сама получает дополнительную нагрузку на капитал в размере 50 процентов суммы займа.

Что же касается самих долгов — их продолжат взыскивать в упрощенном порядке. Но с 1 декабря такое взыскание будут проводить, только если долг превышает 3000 рублей (ранее эта сумма была вдвое меньше — 1500 рублей). Главная причина увеличения суммы — частые ошибки при оформлении документов.

В прошлом году кредиторы и коллекторы получили через суды более 90 процентов решений о взыскании долгов в упрощенном порядке — то есть без разбирательства с участием сторон. Для этого достаточно простого судебного решения или подписи нотариуса. При этом должник не имеет права оспорить решение или подать заявление на рассрочку и реструктуризацию задолженности.
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Промаркируют лекарства и одежду

С 1 декабря в России расширяется перечень продуктов, подлежащих обязательной маркировке. Теперь в списке — духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, а также ряд товаров легкой промышленности, включая изделия из кожи; пальто, куртки и постельное белье.
С марта на рынке уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, а с 1 июля — обуви. Также маркируются детская одежда, меховые изделия и препараты для лечения редких заболеваний.
Обязательная цифровая маркировка призвана очистить рынок от контрафакта. На товары наносится двухмерный код в формате Data Matrix, содержащий ключевые данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России создадут единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.

Кроме того, с 1 декабря в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех лекарственных препаратов — тропикамида, тапентадола и прегабалина. Эти наименования отпускаются строго по рецепту — за незаконную продажу и хранение вводится уголовная ответственность.

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Выведут на чистую воду

В начале декабря в силу вступают поправки в Водный кодекс, предусматривающие создание специального реестра недобросовестных водопользователей и участников аукционов на право заключения договора водопользования. Попавшие в черный список физические и юридические лица не смогут вести деятельность на водных объектах. Ввести такой реестр решено из-за случаев их нецелевого использования.
Как показала практика аукционов, в них нередко участвуют и побеждают лица, стремящиеся нажиться на переуступке права пользования акваторией.
За внесение в реестр недостоверной информации о водопользователях предусмотрено наказание для должностных лиц в виде штрафа в размере от десяти до 15 тысяч рублей. За умышленное невнесение в реестр информации о водопользователе-нарушителе размер штрафа составит уже от 30 до 40 тысяч рублей.
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Вырастут компенсации авиапассажирам

С 28 декабря вырастут максимально возможные выплаты за вред, причиненный при авиаперевозке пассажиров, багажа и груза.
По данным Росавиации, ответственность за смерть или увечья пассажира вырастет с 113 100 до 128 821 СПЗ, за задержки пассажира — с 4694 до 5346 СПЗ, за задержки багажа — с 1131 до 1288 СПЗ, за задержки груза — с 19 до 22 СПЗ.
СПЗ — специальные права заимствования, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, позволяющая измерять пределы ответственности авиаперевозчиков. Сейчас одно СПЗ — примерно 87,85 рубля.
Индексацию выплат провела Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Предельные размеры ответственности за вред, причиненный в связи с перевозкой пассажиров, багажа и груза, устанавливает Монреальская конвенция — Россия присоединилась к ней в мае 2018 года.
ИКАО пересматривает пределы ответственности каждые пять лет. Впрочем, если темпы инфляции в государствах, валюты которых образуют СПЗ (доллар США, евро, фунт стерлингов, юань и иена), превысят десять процентов, может быть проведена внеочередная корректировка размеров выплат пассажирам.
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Международная организация гражданской авиацииРосавиацияРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Я так понимаю опять всё подорожает?
1 декабря, 10:46
СПСергей Петров
3730129
абсолютно все,что не делают наши правители - ухудшает жизнь людей. Даже валежник собирать по-человечески нельзя,кругом ограничения! (((((((
1 декабря, 13:06
Ф.Ферапонтиков .
22401111
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