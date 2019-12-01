Стало известно, какие фильмы смотреть, чтобы поднять настроение

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Издание Collider . Издание Collider составило список 25 воодушевляющих фильмов, просмотр которых поднимает настроение и заставляет задуматься над чем-то важным.

На первое место журналисты поставили диснеевский мультфильм "Аладдин" (1992). По их мнению, классическая сказка о колдовстве и симпатичном аутсайдере, который, несмотря на все трудности, добивается сердца красавицы-принцессы, — один из лучших примеров, чтобы двигаться дальше.

Второе место занял комедийно-романтический фильм Роба Райнера "Принцесса-невеста" (1987) — веселая и слегка мрачноватая история о любви, которая поможет ненадолго отвлечься от повседневных забот.

На третье место поставили "Американский хвост" ("Дорога в Америку") — первый полнометражный мультфильм студии Universal Pictures 1986 года о путешествии смелого мышонка в Америку.

© Фото : Disney 1992 Принцесса Жасмин 1 из 5 Принцесса Жасмин © Фото : Disney 1992 © Sony Pictures Entertainment (1987) Кадр из фильма "Принцесса-невеста" 2 из 5 Кадр из фильма "Принцесса-невеста" © Sony Pictures Entertainment (1987) © B&H Film Distribution Company (2016) Кадр из мультфильма "Зверополис" 3 из 5 Кадр из мультфильма "Зверополис" © B&H Film Distribution Company (2016) © Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013) Кадр из мультфильма "Холодное сердце" 4 из 5 Кадр из мультфильма "Холодное сердце" © Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013) © AFP 2019 Фильм "Поющие под дождем", 1952 г. 5 из 5 Фильм "Поющие под дождем", 1952 г. © AFP 2019 1 из 5 Принцесса Жасмин © Фото : Disney 1992 2 из 5 Кадр из фильма "Принцесса-невеста" © Sony Pictures Entertainment (1987) 3 из 5 Кадр из мультфильма "Зверополис" © B&H Film Distribution Company (2016) 4 из 5 Кадр из мультфильма "Холодное сердце" © Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013) 5 из 5 Фильм "Поющие под дождем", 1952 г. © AFP 2019

Кроме того, в первую десятку попали подростковая комедия "Бестолковые" (1995) с Алисией Сильверстоун и Полом Раддом, "Школа рока" (2003) с Джеком Блэком, мюзикл "Поющие под дождем" (1952), мелодрама о клубной жизни 80-х "Последние дни диско" (1998), картина "Академия Рашмор" (1998) о двоечнике-активисте, музыкальная драма о взрослении "Синг Стрит" (2016) и мультфильм "Зверополис" (2016).