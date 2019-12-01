Стало известно, какие фильмы смотреть, чтобы поднять настроение

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Издание Collider составило список 25 воодушевляющих фильмов, просмотр которых поднимает настроение и заставляет задуматься над чем-то важным.
На первое место журналисты поставили диснеевский мультфильм "Аладдин" (1992). По их мнению, классическая сказка о колдовстве и симпатичном аутсайдере, который, несмотря на все трудности, добивается сердца красавицы-принцессы, — один из лучших примеров, чтобы двигаться дальше.
Второе место занял комедийно-романтический фильм Роба Райнера "Принцесса-невеста" (1987) — веселая и слегка мрачноватая история о любви, которая поможет ненадолго отвлечься от повседневных забот.
На третье место поставили "Американский хвост" ("Дорога в Америку") — первый полнометражный мультфильм студии Universal Pictures 1986 года о путешествии смелого мышонка в Америку.
© Sony Pictures Entertainment (1987)Кадр из фильма "Принцесса-невеста"
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Кадр из фильма "Принцесса-невеста"
© Sony Pictures Entertainment (1987)
© B&H Film Distribution Company (2016)Кадр из мультфильма "Зверополис"
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Кадр из мультфильма "Зверополис"
© B&H Film Distribution Company (2016)
© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)Кадр из мультфильма "Холодное сердце"
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Кадр из мультфильма "Холодное сердце"
© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)
2 из 5
Кадр из фильма "Принцесса-невеста"
© Sony Pictures Entertainment (1987)
3 из 5
Кадр из мультфильма "Зверополис"
© B&H Film Distribution Company (2016)
4 из 5
Кадр из мультфильма "Холодное сердце"
© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)
Кроме того, в первую десятку попали подростковая комедия "Бестолковые" (1995) с Алисией Сильверстоун и Полом Раддом, "Школа рока" (2003) с Джеком Блэком, мюзикл "Поющие под дождем" (1952), мелодрама о клубной жизни 80-х "Последние дни диско" (1998), картина "Академия Рашмор" (1998) о двоечнике-активисте, музыкальная драма о взрослении "Синг Стрит" (2016) и мультфильм "Зверополис" (2016).
В список самых позитивных картин также вошли "Гарри Поттер и философский камень" (2001), оскароносный мультфильм "Холодное сердце" (2013) и другие.