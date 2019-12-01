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РИА Новости

Бунт и красота. Как хиппи и панки изменили моду

08:00 01.12.2019
3015
© Depositphotos / apidДевушка на мопеде
Девушка на мопеде
© Depositphotos / apid
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Мэган Виртанен. Молодежь XX века заставила моду улиц и социальных низов стать массовой. Как битники, хиппи и панки изменили мир и почему считается, что в этом веке нет и не будет молодежных контркультур, — в материале РИА Новости.

Бунтуй, пока молодой

Иногда приходится слышать: не те времена пошли, нет больше молодежных субкультур. Сразу хочется возразить: субкультур-то сколько угодно, выбирай на вкус и отоваривайся в соответствующем магазине. А вот если воспользоваться термином "контркультура", введенным Теодором Роззаком в 1960 году, то тут уж точно — чего нет, того нет.
Прошлый век сотрясался от бунтов молодежи с идеями, в XXI веке все коммерциализировано, брендировано и аккуратно разложено по полочкам. В конечном итоге бунт продается ничем не хуже, чем любые другие товары, — и может быть предельно модным.
© РИА Новости / Виталий Безруких

Представительница молодежной субкультуры

Представитель молодежной субкультуры
1 из 2

Представительница молодежной субкультуры

© РИА Новости / Виталий Безруких
© AFP 2019 / Valery Hache

Девушки готовятся к участию в аниме-конференции в Монако

Девушки готовятся к участию в аниме конференции в Монако
2 из 2

Девушки готовятся к участию в аниме-конференции в Монако

© AFP 2019 / Valery Hache
1 из 2

Представительница молодежной субкультуры

© РИА Новости / Виталий Безруких
2 из 2

Девушки готовятся к участию в аниме-конференции в Монако

© AFP 2019 / Valery Hache
Одежда играет роль знака, отделяющего "своих" от "чужих". Для стороннего наблюдателя в XX веке стиль хиппи или панков выглядел диким хаосом и пугал. Но изнутри все представлялось намного более упорядоченным, а мельчайшие детали могли играть роль знаков различия — для посвященных.

Чем чуднее, тем лучше

Понятие молодежных субкультур на Западе появилось в 1920-е годы. Тогда юное поколение шокировало старших ультракороткими по тем временам юбками, щедрым использованием губной помады и танцами, представлявшимися верхом непристойности. Девушек именовали словом "флэппер", этимология которого до сих пор не ясна, а молодых людей — "шейх", по названию фильма с Рудольфом Валентино в главной роли.
Впрочем, речь шла именно о субкультуре: никакого серьезного политического подтекста не было (в отличие от контркультуры) — лишь потребление всего самого нового и модного. Примерно такой же была суть движения зазу в оккупированной Франции (яркие губы, полосатые чулки, белые волосы как протест против режима Виши) или стиляг в СССР.
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанк

Московские стиляги танцуют твист

Стиляги в Москве
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Московские стиляги танцуют твист

© РИА Новости / Валерий Шустов
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© Кадр фильма "Стиляги"

Максим Матвеев в фильме "Стиляги"

Высотка на Котельнической набережной в фильме Стиляги
2 из 3

Максим Матвеев в фильме "Стиляги"

© Кадр фильма "Стиляги"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Антон Шагин, Оксана Акиньшина и Максим Матвеев (слева направо) на вечеринке, посвященной презентации фильма "Стиляги" режиссера Валерия Тодоровского

Фестиваль Кинотавр в Сочи
3 из 3

Актеры Антон Шагин, Оксана Акиньшина и Максим Матвеев (слева направо) на вечеринке, посвященной презентации фильма "Стиляги" режиссера Валерия Тодоровского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Московские стиляги танцуют твист

© РИА Новости / Валерий Шустов
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2 из 3

Максим Матвеев в фильме "Стиляги"

© Кадр фильма "Стиляги"
3 из 3

Актеры Антон Шагин, Оксана Акиньшина и Максим Матвеев (слева направо) на вечеринке, посвященной презентации фильма "Стиляги" режиссера Валерия Тодоровского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Первой настоящей контркультурой можно назвать битников, прославленных Керуаком, но движение было слишком интеллектуальным, чтобы завоевать широкую популярность. Именно о них голливудская художница по костюмам Эдит Хэд в 1950-е годы сказала, что в Америке только они сделали по-настоящему новое модное заявление.
Заключалось оно по большей части в ношении простых черных брюк (или же джинсов) и водолазки в качестве повседневной одежды. Ничего особенного с современной точки зрения, но на тот момент подобный "кэжуал" представлялся вызывающим.
© AP PhotoБитники на ступенях египетского обелиска на Пьяцца-дель-Пополо, Рим. 1967 год
Битники на ступенях египетского обелиска на Пьяцца-дель-Пополо. 1967 год
© AP Photo
Битники на ступенях египетского обелиска на Пьяцца-дель-Пополо, Рим. 1967 год
Чаще же стиль молодежных контркультур (показной, гротескный, китчевый, карнавальный, нарушающий вкусовые табу, демонстрирующий как наличие общепринятых дресс-кодов, так и возможность их нарушения) появился в 1960-е у хиппи.

"Покинь общество, покажи мир фантазии каждому, делай, что тебе хочется, откажись от всех правил" — таковы были установки.

Нарушая нормы общественных приличий и гендерные стереотипы, хиппи обоих полов носили яркое и цветастое, нашивали на одежду колокольчики, надевали драные джинсы и активно критиковали стандарты среднего класса.
© РИА Новости / В. Бирюков / Перейти в фотобанкХиппи на улице Нью-Йорка. 1970
Хиппи на улице Нью-Йорка. 1970
1 из 4
Хиппи на улице Нью-Йорка. 1970
© РИА Новости / В. Бирюков
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© РИА Новости / Лев Носов / Перейти в фотобанкХиппи начала 70-х
Хиппи начала 70-х
2 из 4
Хиппи начала 70-х
© РИА Новости / Лев Носов
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В Латинском квартале

Хиппи в латинском квартале Парижа
3 из 4

В Латинском квартале

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© AP PhotoХиппи запускают воздушный шар с изображением глобуса во время "Лета любви" в Сан-Франциско. Июнь 1967 года
Хиппи запускают воздушный шар с изображением глобуса во время Лета любви в Сан-Франциско. Июнь 1967 года
4 из 4
Хиппи запускают воздушный шар с изображением глобуса во время "Лета любви" в Сан-Франциско. Июнь 1967 года
© AP Photo
1 из 4
Хиппи на улице Нью-Йорка. 1970
© РИА Новости / В. Бирюков
Перейти в фотобанк
2 из 4
Хиппи начала 70-х
© РИА Новости / Лев Носов
Перейти в фотобанк
3 из 4

В Латинском квартале

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
4 из 4
Хиппи запускают воздушный шар с изображением глобуса во время "Лета любви" в Сан-Франциско. Июнь 1967 года
© AP Photo

Не бороться, а присвоить

Пока в СССР привычно боролись с "заразой" методом "запретить и не пущать", Запад нашел намного более удачный подход — им стала мода. Элементы хипповских нарядов, отраженные на страницах глянцевых журналов, быстро приобрели популярность. Возникло понятие "хиппи выходного дня" — для тех, кто хотел поиграть в бунтаря, не слишком жертвуя комфортом.
Следующая значимая контркультура — панки, и вот тут пришлось повозиться. Рабочие кварталы Лондона в 1970-е — не самое приятное место для жизни. Безработица и неуверенность в будущем были постоянными спутниками молодежи из низов, и лозунг "Нет будущего" отражал суровую реальность.
Для человека с низким социальным статусом сам факт того, что его заметили, — уже достижение, "лучше быть плохим, чем незаметным". Рваная и грязная одежда, булавки и унитазные цепочки вместо украшений, футболки с ругательствами — казалось, это невозможно сделать коммерческим продуктом. Но Вивьен Вествуд и эту вершину покорила к середине 1980-х, а в 1990-х появилась даже специальная линия панк-косметики Manic Panic.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Московские панки

Московские панки
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Московские панки

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / С. Иванов

Представитель молодежной субкультуры конца 80-х годов на улице Москвы

Представитель молодежной субкультуры конца 80-х годов на улице Москвы.
2 из 3

Представитель молодежной субкультуры конца 80-х годов на улице Москвы

© РИА Новости / С. Иванов
© РИА Новости / Игорь Михалев

В дни фестиваля "Дни легкой музыки в Тарту". "Металлисты" — зрители "Концерта мира" на Ратушной площади в Тарту. Эстонская ССР

В дни Фестиваля Дни легкой музыки в Тарту. Металлисты - зрители Концерта мира на Ратушной площади в Тарту. Эстонская ССР 1987 год
3 из 3

В дни фестиваля "Дни легкой музыки в Тарту". "Металлисты" — зрители "Концерта мира" на Ратушной площади в Тарту. Эстонская ССР

© РИА Новости / Игорь Михалев
1 из 3

Московские панки

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Представитель молодежной субкультуры конца 80-х годов на улице Москвы

© РИА Новости / С. Иванов
3 из 3

В дни фестиваля "Дни легкой музыки в Тарту". "Металлисты" — зрители "Концерта мира" на Ратушной площади в Тарту. Эстонская ССР

© РИА Новости / Игорь Михалев
К началу XXI века способы превращения молодежных субкультур и зарождающихся контркультур в моду были отточены. Стоит только сформироваться новому движению, хоть как-то выбивающемуся из мейнстрима, как тут же открываются фирмы, продающие все нужные товары для желающих.
Принадлежность больше не требует политической позиции или усилий, а потому оборачивается очередным модным трендом. Быть может, дело просто в том, что теперешняя молодежь стала счастливее и ей больше незачем бунтовать?
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