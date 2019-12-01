Бунт и красота. Как хиппи и панки изменили моду

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Мэган Виртанен. Молодежь XX века заставила моду улиц и социальных низов стать массовой. Как битники, хиппи и панки изменили мир и почему считается, что в этом веке нет и не будет молодежных контркультур, — в материале РИА Новости.

Бунтуй, пока молодой

Иногда приходится слышать: не те времена пошли, нет больше молодежных субкультур. Сразу хочется возразить: субкультур-то сколько угодно, выбирай на вкус и отоваривайся в соответствующем магазине. А вот если воспользоваться термином "контркультура", введенным Теодором Роззаком в 1960 году, то тут уж точно — чего нет, того нет.

Прошлый век сотрясался от бунтов молодежи с идеями, в XXI веке все коммерциализировано, брендировано и аккуратно разложено по полочкам. В конечном итоге бунт продается ничем не хуже, чем любые другие товары, — и может быть предельно модным.

Одежда играет роль знака, отделяющего "своих" от "чужих". Для стороннего наблюдателя в XX веке стиль хиппи или панков выглядел диким хаосом и пугал. Но изнутри все представлялось намного более упорядоченным, а мельчайшие детали могли играть роль знаков различия — для посвященных.

Чем чуднее, тем лучше

Понятие молодежных субкультур на Западе появилось в 1920-е годы. Тогда юное поколение шокировало старших ультракороткими по тем временам юбками, щедрым использованием губной помады и танцами, представлявшимися верхом непристойности. Девушек именовали словом "флэппер", этимология которого до сих пор не ясна, а молодых людей — "шейх", по названию фильма с Рудольфом Валентино в главной роли.

Впрочем, речь шла именно о субкультуре: никакого серьезного политического подтекста не было (в отличие от контркультуры) — лишь потребление всего самого нового и модного. Примерно такой же была суть движения зазу в оккупированной Франции (яркие губы, полосатые чулки, белые волосы как протест против режима Виши) или стиляг в СССР.

Первой настоящей контркультурой можно назвать битников, прославленных Керуаком, но движение было слишком интеллектуальным, чтобы завоевать широкую популярность. Именно о них голливудская художница по костюмам Эдит Хэд в 1950-е годы сказала, что в Америке только они сделали по-настоящему новое модное заявление.

Заключалось оно по большей части в ношении простых черных брюк (или же джинсов) и водолазки в качестве повседневной одежды. Ничего особенного с современной точки зрения, но на тот момент подобный "кэжуал" представлялся вызывающим.

© AP Photo Битники на ступенях египетского обелиска на Пьяцца-дель-Пополо, Рим. 1967 год © AP Photo Битники на ступенях египетского обелиска на Пьяцца-дель-Пополо, Рим. 1967 год

Чаще же стиль молодежных контркультур (показной, гротескный, китчевый, карнавальный, нарушающий вкусовые табу, демонстрирующий как наличие общепринятых дресс-кодов, так и возможность их нарушения) появился в 1960-е у хиппи.

"Покинь общество, покажи мир фантазии каждому, делай, что тебе хочется, откажись от всех правил" — таковы были установки.

Нарушая нормы общественных приличий и гендерные стереотипы, хиппи обоих полов носили яркое и цветастое, нашивали на одежду колокольчики, надевали драные джинсы и активно критиковали стандарты среднего класса.

Не бороться, а присвоить

Пока в СССР привычно боролись с "заразой" методом "запретить и не пущать", Запад нашел намного более удачный подход — им стала мода. Элементы хипповских нарядов, отраженные на страницах глянцевых журналов, быстро приобрели популярность. Возникло понятие "хиппи выходного дня" — для тех, кто хотел поиграть в бунтаря, не слишком жертвуя комфортом.

Следующая значимая контркультура — панки, и вот тут пришлось повозиться. Рабочие кварталы Лондона в 1970-е — не самое приятное место для жизни. Безработица и неуверенность в будущем были постоянными спутниками молодежи из низов, и лозунг "Нет будущего" отражал суровую реальность.

Для человека с низким социальным статусом сам факт того, что его заметили, — уже достижение, "лучше быть плохим, чем незаметным". Рваная и грязная одежда, булавки и унитазные цепочки вместо украшений, футболки с ругательствами — казалось, это невозможно сделать коммерческим продуктом. Но Вивьен Вествуд и эту вершину покорила к середине 1980-х, а в 1990-х появилась даже специальная линия панк-косметики Manic Panic.

К началу XXI века способы превращения молодежных субкультур и зарождающихся контркультур в моду были отточены. Стоит только сформироваться новому движению, хоть как-то выбивающемуся из мейнстрима, как тут же открываются фирмы, продающие все нужные товары для желающих.