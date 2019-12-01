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РИА Новости

Аэропорт Мадрида изменится ради китайских туристов

10:48 01.12.2019
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© www.flickr.com/dalberaАэропорт Мадрида Барахас
Аэропорт Мадрида Барахас
© www.flickr.com/dalbera
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аэропорт Мадрида Барахас планирует привлекать гостей из Китая специализированным сервисом, сообщает El Pais.
Первым шагом стало введение пространства исключительно для китайской кухни в VIP-залах.
Кроме того, планируется, что тележки с такой национальной едой будут располагаться у мест выхода на посадку в самолеты авиакомпаний, которые летают в Китай. Там же хотят установить фонтанчики с кипятком, чтобы пассажиры могли приготовить чай и лапшу или просто попить, так как китайцы считают, что холодная вода вредна для желудка, особенно в ранние утренние часы.
Магазинам с люксовыми брендами, представленным в аэропорту, рекомендовали использовать в том числе и предпочтительные для китайских гостей способы оплаты, например, WeChat Pay.
Издание поясняет, что эта страна является крупнейшим поставщиком туристов в мире, около 130 миллионов китайских граждан путешествуют за рубеж каждый год.
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