Опубликована запись спектакля театра кабуки по "Звездным войнам"

МОСКВА, 01 дек — РИА Новости. На YouTube-канале студии Disney опубликовали видео спектакля театра кабуки "Звездные войны Кабуки: Рен и три световых меча" по мотивам трилогии "Звездные войны" Джея Джея Абрамса.
Персонажи классического японского театра кабуки, который зародился в XVII веке в эпоху Эдо, поменяли мечи самураев на световые, которые были в фильме у джедаев.
Главную роль в пьесе исполнил Ичикава Эбизо XI, представитель известной актерской династии.
В Японии очень любят "Звездные войны" в том числе и из-за влияния культуры страны восходящего солнца на развитие франшизы.
Так, в основу "Эпизода IV: Новая надежда" Джорджа Лукаса лег фильм Акиры Куросавы "Три негодяя в скрытой крепости" 1958 года, а режиссер Джей Джей Абрамс рассказывал, что создатели маски Кайло Рена ориентировались на кинцуги (японское искусство реставрации керамических изделий с помощью золотого или серебряного лака, который не маскирует, а, наоборот, подчеркивает трещины, — Прим.ред.).