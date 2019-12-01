Опубликована запись спектакля театра кабуки по "Звездным войнам"

МОСКВА, 01 дек — РИА Новости. На YouTube-канале студии Disney опубликовали видео спектакля театра кабуки "Звездные войны Кабуки: Рен и три световых меча" по мотивам трилогии "Звездные войны" Джея Джея Абрамса.

Персонажи классического японского театра кабуки, который зародился в XVII веке в эпоху Эдо, поменяли мечи самураев на световые, которые были в фильме у джедаев.

Главную роль в пьесе исполнил Ичикава Эбизо XI, представитель известной актерской династии.

В Японии очень любят "Звездные войны" в том числе и из-за влияния культуры страны восходящего солнца на развитие франшизы.