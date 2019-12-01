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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2019-12-01T12:15+0300
https://ria.ru/20191201/1561734400.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156173/45/1561734582_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_5333367ac684e428d22761abf2ba1195.jpg
РИА Новости

Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Латук, Дрезина, Арья

12:00 01.12.2019 (обновлено: 12:15 01.12.2019)
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Как это по-русски
Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Лутук, Дрезина, Арья
Вчера, 12:00
Вилюр, Карбюратор, Миллионера… Мода на имена непостоянна, как и любая другая. Освоение космоса, коммунизм, глобальные стройки, и даже популярные фильмы и сериалы — по именам детей можно судить о кумирах и политических взглядах поколения родителей. Главное при выборе имени — помнить, что мода пройдет, а ребенку с ним жить.
Слушайте и говорите правильно!
Эпизод подготовлен при участии Лены Лукьяновой, редактора, автора канала "Лингвошутки".
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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