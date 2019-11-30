В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Восемнадцатилетний молодой человек госпитализирован после хлопка газа в жилом доме в Ярославле, сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.
Ранее сообщалось, что в результате хлопка газовоздушной смеси на улице Панина пострадал ребенок.
"В 22.30 поступило сообщение о хлопке газа на третьем этаже в пятиэтажном панельном жилом доме… Установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения. Есть пострадавший - молодой человек 18 лет. Ожоги второй степени, госпитализирован", - говорится в сообщении.
Сообщается, что проведена полная эвакуация дома.
"Ожидается прибытие представителей местной администрации для решения о временном размещении жильцов дома", - информирует ведомство.