Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T23:47+0300
https://ria.ru/20191130/1561792198.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154792/68/1547926853_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_b28d5e5c9dfb9bddba447f802bc368c0.jpg
РИА Новости

Израильские военные застрелили палестинца на Западном берегу Иордана

23:47 30.11.2019
135
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
ГАЗА, 30 ноя - РИА Новости. Израильские военные застрелили палестинца на Западном берегу реки Иордан, передает палестинское агентство ВАФА со ссылкой на министерство здравоохранения.
"Израильские военнослужащие застрелили сегодня вечером 18-летнего палестинца в окрестностях города Аль-Халиль (Хеврон) на Западном берегу", - сообщило министерство здравоохранения.
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
22 ноября, 16:18
В Палестине мужчина скончался от ран, полученных при израильском авиаударе
"Израильские оккупационные силы не позволили нашей бригаде скорой помощи проехать в район обстрела для оказания помощи. Палестинец позже погиб от тяжелых ран", - заявила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.
Пресс-служба израильской армии сообщила, что три человека бросали бутылки с зажигательной смесью в проезжавший рядом автомобиль, в ответ военные открыли огонь. Один человек получил ранения, еще двоих задержали.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
300054
Обсудить 1
Обострение палестино-израильского конфликтаИорданАрмия обороны ИзраиляПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Дамаск
Госдеп раскритиковал работу делегации Дамаска на переговорах в Женеве
Баллистическая ракета Agni-III
Индия протестировала ракету Agni-III, способную нести ядерный заряд
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе США обеспокоились российским законом об иноагентах
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
Эксперт прокомментировал возобновление переговоров США с талибами
Сергей Иваненко
Московское отделение "Яблока" избрало нового председателя
Мобильная клиника
Россия подарила Таджикистану еще одну мобильную клинику
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов заявил о концентрации лжи в адрес России в американских СМИ
Задержание
В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе
Ситуация в Берлине
Партия правящей коалиции Германии СДПГ избрала новое руководство
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Премьер Ирака считает, что его отставка прекратит кризис в стране
Сайт авиакомпании Ай Флай
Российские туристы вторые сутки не могут вылететь с Хайнаня в Казань
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне, сообщили СМИ
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Следы ракет в небе в Израиле
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
Кабинет в школе
Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28Три жизненно важных препарата приравняли к наркотикам
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния