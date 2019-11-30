Израильские военные застрелили палестинца на Западном берегу Иордана

ГАЗА, 30 ноя - РИА Новости. Израильские военные застрелили палестинца на Западном берегу реки Иордан, передает палестинское агентство ВАФА со ссылкой на министерство здравоохранения.
"Израильские военнослужащие застрелили сегодня вечером 18-летнего палестинца в окрестностях города Аль-Халиль (Хеврон) на Западном берегу", - сообщило министерство здравоохранения.
"Израильские оккупационные силы не позволили нашей бригаде скорой помощи проехать в район обстрела для оказания помощи. Палестинец позже погиб от тяжелых ран", - заявила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.
Пресс-служба израильской армии сообщила, что три человека бросали бутылки с зажигательной смесью в проезжавший рядом автомобиль, в ответ военные открыли огонь. Один человек получил ранения, еще двоих задержали.