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РИА Новости

Московское отделение "Яблока" избрало нового председателя

23:01 30.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСергей Иваненко
Сергей Иваненко
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новым председателем московского "Яблока" стал зампред партии Сергей Иваненко, сообщила пресс-служба партии.
"Конференция московского "Яблока" избрала Сергея Иваненко председателем регионального отделения партии сроком на два года. Кандидатуру Иваненко поддержало 56% делегатов конференции. Голосование было альтернативным. В выдвижении приняло участие 15 кандидатов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своем выступлении перед делегатами Иваненко сказал, что проблемы "Яблока" - это "проблемы роста". На посту председателя он ставит перед собой цель найти всем интересное дело, полностью следовать основным политическим принципам и задачам "Яблока".
Как указано в пресс-релизе, региональная конференция в субботу выберет заместителей председателя партии, членов регионального совета, делегатов на предстоящий в декабре съезд.
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Московское отделение партии "Яблоко" с 2004 года возглавлял Сергей Митрохин. В ходе избирательной кампании по выборам мэра Москвы в 2018 году Митрохин из-за внутрипартийного конфликта лишился своего поста.
Сергей Иваненко - российский экономист, кандидат экономических наук. Заместитель председателя партии, член Федерального политкомитета "Яблока". В 1993-2003 годах - депутат Госдумы.
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Сергей ИваненкоЯблокоМоскваПолитика
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