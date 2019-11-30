Московское отделение "Яблока" избрало нового председателя

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новым председателем московского Новым председателем московского "Яблока" стал зампред партии Сергей Иваненко , сообщила пресс-служба партии.

"Конференция московского "Яблока" избрала Сергея Иваненко председателем регионального отделения партии сроком на два года. Кандидатуру Иваненко поддержало 56% делегатов конференции. Голосование было альтернативным. В выдвижении приняло участие 15 кандидатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем выступлении перед делегатами Иваненко сказал, что проблемы "Яблока" - это "проблемы роста". На посту председателя он ставит перед собой цель найти всем интересное дело, полностью следовать основным политическим принципам и задачам "Яблока".

Как указано в пресс-релизе, региональная конференция в субботу выберет заместителей председателя партии, членов регионального совета, делегатов на предстоящий в декабре съезд.

Московское отделение партии "Яблоко" с 2004 года возглавлял Сергей Митрохин. В ходе избирательной кампании по выборам мэра Москвы в 2018 году Митрохин из-за внутрипартийного конфликта лишился своего поста.