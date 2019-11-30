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РИА Новости

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

22:31 30.11.2019 (обновлено: 01:55 01.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Ранее ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко заявил, что Вдонин в пьяном виде сел за руль автомобиля, "наплевав на закон и безопасность других людей". По его словам, во время задержания региональный депутат "козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры".
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"Владимир Вдонин исключен из рядов "Единой России" в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Пензенской области", - говорится в сообщении отделения.
По словам председателя заксобрания Валерия Лидина, поведение Вдонина "является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам". "Он понес заслуженное наказание", - добавил спикер.
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Единая РоссияПензенская областьРоссияПолитика
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