В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе

ПЯТИГОРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полицейские в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который открыл стрельбу в кафе, в результате которой пострадал один человек, сообщает МВД по КЧР.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Черкесску задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в одном из кафе города. Задержанный 24-летний житель села Чапаевского дал признательные показания. У него изъят травматический пистолет ... и направлен на исследование", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данному факту принимается процессуальное решение.
Как отмечается, происшествие случилось в ночь на субботу в одном из кафе Черкесска. "Между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 19-летний мужчина был ранен из травматического пистолета в руку и ногу. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - отметили в пресс-службе МВД по КЧР.