В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе

Как отмечается, происшествие случилось в ночь на субботу в одном из кафе Черкесска. "Между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 19-летний мужчина был ранен из травматического пистолета в руку и ногу. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - отметили в пресс-службе МВД по КЧР.