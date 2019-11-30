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Война в Сирии
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РИА Новости

Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии

22:17 30.11.2019
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© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в трех провинциях в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага - Шальхумия в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Кантара, Аджами - Бозгекли, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Адман в провинции Ракка", - сказал он.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
Также армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту: Камышлы - Кабур-Эль-Бид - Дейрун-Ага - Атба - Шадка - Бабаси - Кейль-Хасанук - Маджарлук - Шальхумия - Телль-Хатун - Аиша - Дамба -Маашук - Бабаси - Атба - Дейрун-Ага - Демир-Капу - Хибет-Толфа - Камышлы.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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