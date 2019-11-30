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РИА Новости

"Аэрофлот" перестанет присылать пассажирам СМС о начале посадки

21:52 30.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 декабря перестанет присылать пассажирам СМС о начале посадки на рейс, сообщается на сайте компании.
"Аэрофлот" сообщает, что со 2 декабря 2019 года меняются условия SMS-информирования пассажиров. Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса)", - говорится в сообщении.
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"Просим следить за информацией о начале посадки на рейс на информационных табло аэропорта", - отмечается в сообщении.
Компания отметила, что уделяет повышенное внимание пунктуальности выполнения полетов. Регистрация пассажиров на рейс заканчивается строго за 40 минут до вылета, а посадка на борт заканчивается строго за 20 минут до отправления воздушного судна.
"Аэрофлот" напоминает о необходимости при бронировании указывать свои корректные контактные данные, которые позволят авиакомпании поддерживать с пассажиром оперативную и устойчивую связь", - говорится в сообщении.
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