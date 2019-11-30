"Аэрофлот" перестанет присылать пассажирам СМС о начале посадки

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 декабря перестанет присылать пассажирам СМС о начале посадки на рейс, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот" сообщает, что со 2 декабря 2019 года меняются условия SMS-информирования пассажиров. Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса)", - говорится в сообщении.

"Просим следить за информацией о начале посадки на рейс на информационных табло аэропорта", - отмечается в сообщении.

Компания отметила, что уделяет повышенное внимание пунктуальности выполнения полетов. Регистрация пассажиров на рейс заканчивается строго за 40 минут до вылета, а посадка на борт заканчивается строго за 20 минут до отправления воздушного судна.