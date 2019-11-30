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РИА Новости

На южном участке БКЛ московского метро строят последний перегон

21:45 30.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Строительство на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" - последнего на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Строительство участка БКЛ между станциями "Проспект Вернадского" и "Каховская", на котором расположены "Зюзино" и "Воронцовская", начали в апреле 2017 года.
"На южном участке Большой кольцевой линии #мосметро началось строительство последнего перегона - между станциями "Зюзино" и "Воронцовская", - написал мэр в субботу в Twitter.
По его словам, щит пройдет больше двух километров правого перегонного тоннеля под Севастопольским проспектом, речкой Котловка и действующей станцией "Калужская".
Большая кольцевая линия, на всех участках которой идут работы, является крупнейшей стройкой в истории столичного метро. Достроить ее планируется в 2022 году.
Всего на Большой кольцевой линии протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.
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Сергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
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