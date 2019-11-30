На южном участке БКЛ московского метро строят последний перегон

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" - последнего на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил мэр Сергей Собянин. Началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" - последнего на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил мэр Москвы

Строительство участка БКЛ между станциями "Проспект Вернадского" и "Каховская", на котором расположены "Зюзино" и "Воронцовская", начали в апреле 2017 года.

"На южном участке Большой кольцевой линии #мосметро началось строительство последнего перегона - между станциями "Зюзино" и "Воронцовская", - написал мэр в субботу в Twitter.

По его словам, щит пройдет больше двух километров правого перегонного тоннеля под Севастопольским проспектом, речкой Котловка и действующей станцией "Калужская".

На южном участке Большой кольцевой линии #мосметро началось строительство последнего перегона - между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Щит пройдет больше 2 км правого перегонного тоннеля под Севастопольским проспектом, речкой Котловка и действующей станцией "Калужская". #БКЛ pic.twitter.com/4iXh49ftA5 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 30, 2019

Большая кольцевая линия, на всех участках которой идут работы, является крупнейшей стройкой в истории столичного метро. Достроить ее планируется в 2022 году.