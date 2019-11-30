ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне, сообщили СМИ

"Исламское государство" заявляет, что нападение в Лондоне в пятницу осуществил один из ее боевиков", - передает агентство.

Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.



*Террористическая организация, запрещенная в России