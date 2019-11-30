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РИА Новости

ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне, сообщили СМИ

21:44 30.11.2019
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© REUTERS / Simon Dawson Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
© REUTERS / Simon Dawson
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, в результате которого погибли два человека, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на связанное с исламистами агентство Amaq.

"Исламское государство" заявляет, что нападение в Лондоне в пятницу осуществил один из ее боевиков", - передает агентство.

Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Инцидент у Лондонского мостаИсламское государствоЛондонВ мире
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