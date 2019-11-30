Российские туристы вторые сутки не могут вылететь с Хайнаня в Казань

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Задержанный на двое суток рейс авиакомпании I Fly Санья-Казань вылетит утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
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"Самолет, который накануне должен был 29 ноября забрать пассажиров из Санья, не вылетел из Нанкина из-за закрытия аэропорта на двое суток (УВД Китая)", - сказал собеседник агентства.
"На данный момент самолет на замену направлен в Санья, из-за длительности перелета и необходимости предполетной подготовки вылет состоится 1 декабря в 06:30 (время - Китай) (01:30 мск – ред.)", - добавил он.
По словам собеседника, авиакомпания возместит все затраты пассажиров.