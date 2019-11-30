Российские туристы вторые сутки не могут вылететь с Хайнаня в Казань

Названы страны, где чаще всего задерживают авиарейсы

Названы страны, где чаще всего задерживают авиарейсы

"Самолет, который накануне должен был 29 ноября забрать пассажиров из Санья, не вылетел из Нанкина из-за закрытия аэропорта на двое суток (УВД Китая)", - сказал собеседник агентства.