В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

"Игравшие неподалеку дети заметили предмет, вмерзший в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину. Последний с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки. <…> По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца", — говорится в сообщении.