В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

САРАТОВ, 30 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки, тело которой в субботу нашли дети в городе Красный Кут Саратовской области, сообщило областное управление СК.
"Игравшие неподалеку дети заметили предмет, вмерзший в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину. Последний с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки. <…> По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца", — говорится в сообщении.
Следователи начали проверку.
26 ноября, 15:02В Якутии грузовик провалился под лед