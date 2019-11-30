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РИА Новости

Рязанскому фортепианному конкурсу нет аналогов в мире, заявил Любимов

21:02 30.11.2019
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© Fotolia / Minerva StudioМузыкант играет на рояле
Музыкант играет на рояле
© Fotolia / Minerva Studio
РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Первый международный фортепианный конкурс русской музыки стал новым масштабным проектом Рязанской области, аналогов которому в нет мире, заявил в субботу на открытии мероприятия губернатор Николай Любимов.
В торжественной церемонии участвовали член Совета Федерации ФС РФ Игорь Морозов, художественный руководитель I Международного фортепианного конкурса русской музыки, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист России Владимир Овчинников, члены жюри – мастера мирового фортепианного искусства, 49 участников-пианистов из России, Австрии, Китая, Кореи, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Это новый масштабный проект Рязанской области, аналогов которому пока нигде нет - ни в России, ни за рубежом. В этом уникальность конкурса. А также в том, что благодаря ему создана площадка, назначение которой - прославлять на нашей планете наследие величайших русских классиков, их лучшие музыкальные произведения. Мы очень гордимся тем, что именно рязанский регион удостоился такой чести. И расцениваем это как свидетельство признания большого вклада наших земляков в развитие культуры и искусства, как заслуженных и известных всему миру композиторов, певцов и музыкантов, так и молодых одаренных пианистов", - сказал Николай Любимов.
Любимов поблагодарил за поддержку проекта Россотрудничество, Российскую академию музыки имени Гнесиных и отметил, что в регионе проведена большая работа по подготовке к конкурсу. В рамках национального проекта "Культура" приобретены новые музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование. На средства резервного фонда правительства области приобретен новый концертный рояль фирмы "Стейнвей".
"Убежден, что фортепианный конкурс принесет всем незабываемые эмоции. Это вдохновение, общение с коллегами, новый опыт, новая ступенька в развитии", - сказал губернатор.
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По словам Юрия Богданова, открывшийся в Рязани конкурс является знаковым событием не только в масштабах России, но и мира.
"Здесь представители девяти стран будут исполнять русскую музыку, которая является частью мировой музыкальной культуры", – сказал Богданов.
В честь открытия I Международного фортепианного конкурса русской музыки состоялся большой концерт. Члены жюри – мастера мировой сцены - совместно с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под руководством Сергея Оселкова исполнили произведения русских композиторов.

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