Рязанскому фортепианному конкурсу нет аналогов в мире, заявил Любимов

"Это новый масштабный проект Рязанской области, аналогов которому пока нигде нет - ни в России, ни за рубежом. В этом уникальность конкурса. А также в том, что благодаря ему создана площадка, назначение которой - прославлять на нашей планете наследие величайших русских классиков, их лучшие музыкальные произведения. Мы очень гордимся тем, что именно рязанский регион удостоился такой чести. И расцениваем это как свидетельство признания большого вклада наших земляков в развитие культуры и искусства, как заслуженных и известных всему миру композиторов, певцов и музыкантов, так и молодых одаренных пианистов", - сказал Николай Любимов.