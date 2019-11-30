Пожар в нефтешахте в Коми потушили

Сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" поступило 24 ноября в 20.35. Судьба двух горнорабочих оставалась неизвестной. Работа шахты была временно приостановлена. Пострадали два человека - спасенный горноспасателями работник шахты был доставлен в больницу, как и один из горноспасателей. Сообщалось, что пожар на шахте был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Специалисты 27 ноября начали подачу пенообразователя и воды на аварийный участок шахты.