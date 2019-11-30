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РИА Новости

В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице

20:35 30.11.2019 (обновлено: 20:37 30.11.2019)
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© AP Photo / Phil NijhuisНападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
© AP Photo / Phil Nijhuis
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на людей на одной из главных торговых улиц Гааги, сообщается в заявлении городской полиции.
"В связи с инцидентом с ножом на улице Гроте-Маркт в центре Гааги только что был задержан 35-летний мужчина", - говорится в официальном аккаунте полиции Гааги в Twitter.
Сообщается, что задержанный будет доставлен в полицейский участок для дальнейшего допроса.
Вечером в пятницу неизвестный напал с ножом на людей в магазине Hudson's Bay на одной из главных торговых улиц города. В результате инцидента пострадали три человека. Мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии.
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Вчера, 01:17
При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
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ГаагаНидерландыПроисшествияВ мире
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