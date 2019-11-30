В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице

Сообщается, что задержанный будет доставлен в полицейский участок для дальнейшего допроса.

Вечером в пятницу неизвестный напал с ножом на людей в магазине Hudson's Bay на одной из главных торговых улиц города. В результате инцидента пострадали три человека. Мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии.