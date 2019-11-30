Премьер Ирака считает, что его отставка прекратит кризис в стране

ДОХА, 30 ноя - РИА Новости. Подавший в отставку со своего поста премьер-министр Ирака Подавший в отставку со своего поста премьер-министр Ирака Абдель Махди заявил, что его отставка необходима для урегулирования кризиса в стране, и попросил депутатов не тянуть с одобрением другой кандидатуры на этот пост.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке на фоне продолжающихся народных акций протеста. Арабские СМИ сообщали, что голосование в парламенте по поводу отставки главы правительства пройдет в воскресенье.

"Отставка важна, чтобы прекратить кризис. Я прошу парламент выбрать замену как можно скорее, потому что страна в ее нынешнем состоянии не потянет отсутствие управления в ее повседневной деятельности", - отметил аль-Махди в своей речи, которую транслировал телеканал "Аль-Джазира"

Он подчеркнул, что власти Ирака обращались с демонстрантами во время акций протеста как с мирными гражданами, но были те, кто изменил эту ситуацию.

В пятницу премьер заявил, что направит официальное письмо в палату представителей с просьбой об отставке с поста главы правительства. В конце октября президент Ирака Бархам Салех заявлял, что Абдель Махди согласился подать в отставку.