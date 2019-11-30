В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

"Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?" — сказал он в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".