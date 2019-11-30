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РИА Новости

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

19:46 30.11.2019 (обновлено: 00:23 01.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОчередь у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
Очередь у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.

"Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?" — сказал он в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его мнению, "введение таких тестов предполагает презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль". "Это вопрос, в котором следует очень тщательно разобраться", — добавил он.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова 21 ноября отложила введение нового порядка медосмотра для водителей накануне его вступления в силу. Новые правила, в частности, обязывали водителей сдавать анализы на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование, как предполагалось, можно будет пройти только в специализированных медучреждениях.
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Ожидаемое нововведение вызвало ажиотаж среди автомобилистов, в СМИ появились сообщения об огромных очередях в диспансерах. Также, по различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.
Как заявил президент России Владимир Путин, Минтруд должен был обратить внимание на то, что минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, а за справку по новым правилам нужно отдать пять тысяч.
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хелл вайс
25311085
А причем здесь репеце?
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ppet.g6
32110046
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