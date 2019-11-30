В Госдуме прокомментировали заявление Apple по поводу Крыма

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал планы компании Apple пересмотреть политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях из-за того, что Крым числится российской территорией в сервисе "Погода".

"Есть очень простая вещь: если ты работаешь на территории России , как можно не работать в Крыму? Тогда нужно отказаться вообще от работы в Российской Федерации. А вот эти схемы, что мы в Новосибирске работаем, а в Симферополе и Севастополе не работаем, смешно смотрятся", — объяснил Новиков в комментарии РБК.

При этом он подчеркнул, что решение компании объясняется не "доброй волей", а экономическими интересами.

Депутат Госдумы Татьяна Алексеева, в свою очередь, выразила мнение, что это решение объясняется исключительно деловым подходом.

"Они видят формирование мнения мирового сообщества (в отношении того, что Крым — это российская территория. — Прим. ред.), даже неофициальных кругов, которые учитывают мнение людей, живущих в Крыму", — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что Apple, как и любая крупная корпорация, грамотно просчитывает свои шаги.