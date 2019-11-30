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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление Apple по поводу Крыма

19:40 30.11.2019 (обновлено: 21:55 30.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал планы компании Apple пересмотреть политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях из-за того, что Крым числится российской территорией в сервисе "Погода".
"Есть очень простая вещь: если ты работаешь на территории России, как можно не работать в Крыму? Тогда нужно отказаться вообще от работы в Российской Федерации. А вот эти схемы, что мы в Новосибирске работаем, а в Симферополе и Севастополе не работаем, смешно смотрятся", — объяснил Новиков в комментарии РБК.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
29 ноября, 16:36Акценты
Apple раздора. Крым наделал шума в соцсетяхУкраина должна отказаться от iPhone – компания Apple решила писать в приложении "Погода" для российских пользователей, что Крым – это РФ. Так что заморский гаджет в Киеве предлагают наказать.
При этом он подчеркнул, что решение компании объясняется не "доброй волей", а экономическими интересами.
Депутат Госдумы Татьяна Алексеева, в свою очередь, выразила мнение, что это решение объясняется исключительно деловым подходом.
"Они видят формирование мнения мирового сообщества (в отношении того, что Крым — это российская территория. — Прим. ред.), даже неофициальных кругов, которые учитывают мнение людей, живущих в Крыму", — отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что Apple, как и любая крупная корпорация, грамотно просчитывает свои шаги.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
29 ноября, 12:12
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
154701012
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Дмитрий НовиковГосдума РФAppleКрымРоссияУкраинаЭкономикаПолитикаВ мире
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