В Госдуме прокомментировали заявление Apple по поводу Крыма

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал планы компании Apple пересмотреть политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях из-за того, что Крым числится российской территорией в сервисе "Погода".
"Есть очень простая вещь: если ты работаешь на территории России, как можно не работать в Крыму? Тогда нужно отказаться вообще от работы в Российской Федерации. А вот эти схемы, что мы в Новосибирске работаем, а в Симферополе и Севастополе не работаем, смешно смотрятся", — объяснил Новиков в комментарии РБК.
При этом он подчеркнул, что решение компании объясняется не "доброй волей", а экономическими интересами.
Депутат Госдумы Татьяна Алексеева, в свою очередь, выразила мнение, что это решение объясняется исключительно деловым подходом.
"Они видят формирование мнения мирового сообщества (в отношении того, что Крым — это российская территория. — Прим. ред.), даже неофициальных кругов, которые учитывают мнение людей, живущих в Крыму", — отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что Apple, как и любая крупная корпорация, грамотно просчитывает свои шаги.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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