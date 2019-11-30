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РИА Новости

Нуждающиеся дети получат незарегистрированные лекарства в 2020 году

19:30 30.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ сформировал вторую очередь детей, которым необходимы незарегистрированные в России лекарства, поступление препаратов в регионы ожидается в первом квартале 2020 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
"Минздравом России сформирована вторая очередь детей, которым врачебной комиссией подтверждено назначение незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов. Поступление в регионы ожидается в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении.
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Как дети с эпилепсией ждут незарегистрированных лекарств
Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России. Первую партию незарегистрированных лекарств начали выдавать в октябре.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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