"Единая Россия" исключит пензенского депутата за пьяную езду

"И еще одна цитата: "Хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача — служить людям. Кто этого не понимает — займитесь чем-то другим. Ну, а кто преступил черту закона — ответит по всей строгости", — написал Ревенко.