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РИА Новости

"Единая Россия" исключит пензенского депутата за пьяную езду

19:15 30.11.2019 (обновлено: 22:21 30.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Ревенко
Евгений Ревенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Евгений Ревенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко призвал жестко наказать однопартийца из пензенской областной думы Владимира Вдонина, задержанного за пьяную езду.
"Он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры", — написал Ревенко в инстаграме.
Он назвал поведение депутата аморальным и вызывающим.
При этом Ревенко высоко оценил работу сотрудников ГИБДД, отметив их бдительность и оперативность. По его словам, благодаря действиям стражей порядка, возможно, удалось избежать трагедии.
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Депутат отметил, что Вдонина необходимо исключить из "Единой России".
"Кроме, того я возьму разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль!" — пообещал Ревенко.
Парламентарий напомнил, что Владимир Путин призывал членов партии спрашивать с себя строже, чем с других.
"И еще одна цитата: "Хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача — служить людям. Кто этого не понимает — займитесь чем-то другим. Ну, а кто преступил черту закона — ответит по всей строгости", — написал Ревенко.
Он также обратился к региональному отделению "Единой России" с просьбой вывести Вдонина из фракции в областной думе.
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Владимир ВдонинЕвгений РевенкоГосдума РФЕдиная РоссияПензаОбщество
Популярные комментарии
Это его американцы напоили, в Пензе во всём они виноваты, они и Водоканал тоже продали.
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