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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

18:55 30.11.2019 (обновлено: 00:22 01.12.2019)
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CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини
Церковь на острове Санторини
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
АФИНЫ, 30 ноя — РИА Новости. Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы. Его текст опубликован на сайте vimaorthodoxias.gr.
Письмо подписали митрополиты Дриинупольский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский Серафим, Этолийский Космас. Ранее они выступали против признания автокефалии неканонической церковной структуры на Украине, созданной раскольниками.
В письме говорится, что обязанностью епископов и предстоятелей является "сохранение, а не нарушение канонического экклезиологического и литургического единства церкви". Митрополиты также напоминают, что православная церковь является соборной.
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Священнослужители указывают, что в случае с украинской автокефалией абсолютно безосновательны утверждения, что успешно восстанавливается единство церкви с введением в нее нераскаявшихся, лишенных сана, преданных анафеме и не имеющих рукоположения раскольников. В то же время это привело к прекращению церковного общения с канонической Украинской православной церковью митрополита Онуфрия и Русской церковью, говорится в письме.
Для каждого таинства необходимо апостольское преемство, отмечают митрополиты, ссылаясь на многочисленные святые каноны, решения соборов и исследования богословов. В случае с новой церковной структурой на Украине оно нарушено.
Митрополиты, касаясь "решений" Варфоломея отозвать томос 1686 года о передаче Украины в юрисдикцию Русской церкви, пишут, что сам Варфоломей признавал юрисдикцию РПЦ, о чем писал в письме патриарху Алексию.
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Греческие священнослужители раскритиковали попытки представить Константинопольского патриарха как главу всего православия, указывая, что как "первый по чести" он, например, председательствует на соборах. Но все предстоятели поместных православных церквей являются равными по чести, "они отличаются лишь в порядке (следования) чести", говорится в письме.
Митрополиты пишут, что Украинская православная церковь находится в юрисдикции российского патриархата, это было признано всем православием, записано в "Календари", "Диптихи" и "Ежегодники" поместных православных церквей
"Все без единого исключения местные автокефальные православные церкви и патриархаты признают, что церковь Украины находится в юрисдикции Москвы. Все без единого исключения церкви считают единственным каноническим митрополитом Киевским Онуфрия, который подчиняется Русской церкви", — говорится в письме митрополитов, которые ссылаются на множество исторических документов.
Они напоминают, что до лета 2018 года "Календари Вселенского патриархата" писали о каноническом подчинении Украинской церкви Москве.
"Ни одной ссылки, что Киев подчиняется церковно Константинополю", — отмечают митрополиты.
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В письме также говорится, что Константинополь не имел никаких прав вмешиваться в юрисдикцию Москвы.
Митрополиты пишут, что должен как можно быстрее собраться всеправославный собор для обсуждения этой проблемы и для того, чтобы не допустить разрыва церковного общения с непредсказуемыми последствиями для всего православия.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви.
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Религия и мировоззрениеВсеправославный соборЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьАфиныКиевУкраинарелигияВ мире
Популярные комментарии
Жаль,что только сейчас,а не год назад,предстоятели Православной Элладской Церкви признают факт неканоничности принятых решений патриархом Варфоломеем,жаль,что никто не возвысил голос,чтобы прекратить беззаконие.Сколько приходов в украинской Церкви могли уберечься от произвола раскольников и варварства Порошенко.
30 ноября, 19:49
ddokshin
3600003
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