Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

Письмо подписали митрополиты Дриинупольский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский Серафим, Этолийский Космас. Ранее они выступали против признания автокефалии неканонической церковной структуры на Украине, созданной раскольниками.

В письме говорится, что обязанностью епископов и предстоятелей является "сохранение, а не нарушение канонического экклезиологического и литургического единства церкви". Митрополиты также напоминают, что православная церковь является соборной.

Священнослужители указывают, что в случае с украинской автокефалией абсолютно безосновательны утверждения, что успешно восстанавливается единство церкви с введением в нее нераскаявшихся, лишенных сана, преданных анафеме и не имеющих рукоположения раскольников. В то же время это привело к прекращению церковного общения с канонической Украинской православной церковью митрополита Онуфрия и Русской церковью, говорится в письме.

Для каждого таинства необходимо апостольское преемство, отмечают митрополиты, ссылаясь на многочисленные святые каноны, решения соборов и исследования богословов. В случае с новой церковной структурой на Украине оно нарушено.

Митрополиты, касаясь "решений" Варфоломея отозвать томос 1686 года о передаче Украины в юрисдикцию Русской церкви, пишут, что сам Варфоломей признавал юрисдикцию РПЦ, о чем писал в письме патриарху Алексию.

Греческие священнослужители раскритиковали попытки представить Константинопольского патриарха как главу всего православия, указывая, что как "первый по чести" он, например, председательствует на соборах. Но все предстоятели поместных православных церквей являются равными по чести, "они отличаются лишь в порядке (следования) чести", говорится в письме.

Митрополиты пишут, что Украинская православная церковь находится в юрисдикции российского патриархата, это было признано всем православием, записано в "Календари", "Диптихи" и "Ежегодники" поместных православных церквей

"Все без единого исключения местные автокефальные православные церкви и патриархаты признают, что церковь Украины находится в юрисдикции Москвы. Все без единого исключения церкви считают единственным каноническим митрополитом Киевским Онуфрия, который подчиняется Русской церкви", — говорится в письме митрополитов, которые ссылаются на множество исторических документов.

Они напоминают, что до лета 2018 года "Календари Вселенского патриархата" писали о каноническом подчинении Украинской церкви Москве.

"Ни одной ссылки, что Киев подчиняется церковно Константинополю", — отмечают митрополиты.

В письме также говорится, что Константинополь не имел никаких прав вмешиваться в юрисдикцию Москвы.

Митрополиты пишут, что должен как можно быстрее собраться всеправославный собор для обсуждения этой проблемы и для того, чтобы не допустить разрыва церковного общения с непредсказуемыми последствиями для всего православия.