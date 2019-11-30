Корабли ВМФ будут выполнять регулярные кругосветные походы

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России станут выполнять регулярные кругосветные походы, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
"Анализ первого в новейшей истории ВМФ России кругосветного похода отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", который состоялся в 2019 году, позволил принять решение о внедрении в практику выполнения регулярных кругосветных походов отрядов кораблей флотов ВМФ", - сказал он на заседании Военного совета ВМФ в Санкт-Петербурге, на котором были подведены итоги 2019 года.
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Слова главкома приводятся в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Евменов отметил, что кругосветные походы дают отличный опыт плавания в различных широтах и эффективны по всем показателям.