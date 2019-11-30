Корабли ВМФ будут выполнять регулярные кругосветные походы

"Анализ первого в новейшей истории ВМФ России кругосветного похода отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", который состоялся в 2019 году, позволил принять решение о внедрении в практику выполнения регулярных кругосветных походов отрядов кораблей флотов ВМФ", - сказал он на заседании Военного совета ВМФ в Санкт-Петербурге, на котором были подведены итоги 2019 года.