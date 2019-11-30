В Италии при сходе лавины погибли два человека

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Два горнолыжника погибли в результате схода лавины в Италии, россиян среди погибших нет, говорится в сообщении генконсульства РФ в Милане.
По данным российского генконсульства, которое ссылается на местную спасательную службу, сход лавины произошел утром 30 ноября на итальянской стороне горного массива Монблан в районе города Курмайёр, область Валле-д'Аоста, погибли два горнолыжника.
"По информации местной спасательной службы, среди погибших граждане России отсутствуют. Сведений о пострадавших россиянах не имеется", - сообщает консульский департамент МИД РФ на своей странице в Facebook.
24 ноября, 04:16В окрестностях Магадана объявлена лавинная опасность