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РИА Новости

Один из пострадавших на Лондонском мосту находится в тяжелом состоянии

18:28 30.11.2019
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Один из раненных при инциденте не Лондонском мосту в пятницу остается в тяжелом состоянии, сообщил мэр британской столицы Садик Хан.
Как отметил градоначальник в эфире телеканала Sky News, "состояние одного пострадавшего остается тяжелым".
Информации о личностях пострадавших на данный момент нет.
Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
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Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.
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