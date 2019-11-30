Один из пострадавших на Лондонском мосту находится в тяжелом состоянии

ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Один из раненных при инциденте не Лондонском мосту в пятницу остается в тяжелом состоянии, сообщил мэр британской столицы Садик Хан.
Как отметил градоначальник в эфире телеканала Sky News, "состояние одного пострадавшего остается тяжелым".
Информации о личностях пострадавших на данный момент нет.
Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.
29 ноября, 19:32Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт