Митрополит Иларион рассказал о методах РПЦ в борьбе с алкоголизмом

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Русской православной церкви действует запрет на пьянство, но при этом священникам и мирянам разрешено употреблять любые алкогольные напитки, а страдающие алкоголизмом священники могут посещать группы анонимных алкоголиков при храмах, рассказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"У священнослужителей, как и у мирян, нет запрета на употребление каких-бы то ни было видов алкоголя. Другое дело, что в Русской православной церкви есть очень строгий запрет на пьянство, на злоупотребление алкоголем", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что духовенство употребляет кагор на богослужении, но "за трапезой священники пьют не только кагор, но и другие алкогольные напитки, которые предлагаются".
По его словам, в Церкви принимают разные меры для решения проблемы алкоголизма у священников. В частности, при православных приходах "действуют группы анонимных алкоголиков и наркоманов, которые при помощи священника избавляются от этого недуга". "Более того, я знаю священников, которые, страдая этим недугом, ходят в такие группы и благодаря участию в этих группах освобождаются от алкоголизма", - поделился представитель РПЦ.