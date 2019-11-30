Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-01T00:25+0300
https://ria.ru/20191130/1561785884.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153044/80/1530448087_0:185:3111:1935_1036x0_80_0_0_5e59b0c336f4a0f9b0b753ac342cafa7.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион рассказал о методах РПЦ в борьбе с алкоголизмом

18:21 30.11.2019 (обновлено: 00:25 01.12.2019)
438
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Русской православной церкви действует запрет на пьянство, но при этом священникам и мирянам разрешено употреблять любые алкогольные напитки, а страдающие алкоголизмом священники могут посещать группы анонимных алкоголиков при храмах, рассказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"У священнослужителей, как и у мирян, нет запрета на употребление каких-бы то ни было видов алкоголя. Другое дело, что в Русской православной церкви есть очень строгий запрет на пьянство, на злоупотребление алкоголем", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Слышали новость?
Легойда: Обет трезвости не исключает алкоголь
1 ноября, 19:34
Он отметил, что духовенство употребляет кагор на богослужении, но "за трапезой священники пьют не только кагор, но и другие алкогольные напитки, которые предлагаются".
По его словам, в Церкви принимают разные меры для решения проблемы алкоголизма у священников. В частности, при православных приходах "действуют группы анонимных алкоголиков и наркоманов, которые при помощи священника избавляются от этого недуга". "Более того, я знаю священников, которые, страдая этим недугом, ходят в такие группы и благодаря участию в этих группах освобождаются от алкоголизма", - поделился представитель РПЦ.
Отказ от алкоголя
12 сентября, 19:18Религия и мировоззрение
Более 30 человек дали обет трезвости после крестного хода в Екатеринбурге
1950015
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеМитрополит ИларионМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскварелигияОбщество
Рекомендуем
Церковь на острове Санторини
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
В РПЦ рассказали об отношении к собраниям, созванным Константинополем
Очередь у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин
Арабский скакун
Сирийский путешественник едет в Москву, чтобы подарить Путину коня
Медицинский работник в лаборатории больницы
СК проверит сообщения СМИ о наркотиках в крови ребенка из Волоколамска
Раковая клетка в организме человека
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Певец Филипп Киркоров выступает на конкурсе Новая волна - 2019 в Сочи
Филипп Киркоров показал интерьер вагона, в котором гастролирует
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов заявил о концентрации лжи в адрес России в американских СМИ
Пригородная электричка
В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
Фрегат "Адмирал Касатонов" войдет в состав ВМФ до конца года
Осень в Крыму
В Госдуме прокомментировали заявление Apple по поводу Крыма
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике
Таблетки в руке
Нуждающиеся дети получат незарегистрированные лекарства в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28Три жизненно важных препарата приравняли к наркотикам
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния