Митрополит Иларион рассказал о методах РПЦ в борьбе с алкоголизмом

Он отметил, что духовенство употребляет кагор на богослужении, но "за трапезой священники пьют не только кагор, но и другие алкогольные напитки, которые предлагаются".

По его словам, в Церкви принимают разные меры для решения проблемы алкоголизма у священников. В частности, при православных приходах "действуют группы анонимных алкоголиков и наркоманов, которые при помощи священника избавляются от этого недуга". "Более того, я знаю священников, которые, страдая этим недугом, ходят в такие группы и благодаря участию в этих группах освобождаются от алкоголизма", - поделился представитель РПЦ.