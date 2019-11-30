МЧС предупредило москвичей о сильной гололедице в ночь на воскресенье

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главк МЧС по Москве распространил экстренное предупреждение о гололедице в столице с вечера субботы до утра воскресенья.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 30 ноября с 21.00 до 10.00 1 декабря местами в Москве ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15 метров в секунду, гололедица, на отдельных участках дорог сильная", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения в пути и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.