МЧС предупредило москвичей о сильной гололедице в ночь на воскресенье

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения в пути и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.