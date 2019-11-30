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Война в Сирии
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РИА Новости

Сирийский путешественник едет в Москву, чтобы подарить Путину коня

18:10 30.11.2019 (обновлено: 23:41 30.11.2019)
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© РИА Новости / Надим ЗуауиАрабский скакун
Арабский скакун
© РИА Новости / Надим Зуауи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Известный сирийский путешественник Аднан Аззам уже семь месяцев едет на коне из Дамаска в Москву, чтобы поблагодарить российский народ за поддержку Сирии во время войны и подарить в знак признательности президенту России Владимиру Путину арабского скакуна.
По словам Аззама, который в субботу прибыл в Ростов-на-Дону, на уровне президента Сирии Башара Асада было принято решение провести акцию благодарности "Мир в Сирии благодаря России". В апреле текущего года Аззам отправился в путешествие из Дамаска в Москву через Багдад и Тегеран - по тем странам, которые оказали поддержку Сирии во время войны.
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В конном клубе "Узден" прошло чествование международного путешественника Аднана Аззама, который прибыл в Дагестан и уже успел познакомиться с гостеприимством Страны гор, легенд и преданий. В течении трёх дней арабская кобыла Наязек Шам (Звезда Сирии) восстанавливала свои силы в нашем конном клубе под чутким присмотром всей команды. Перед проводами в дальний путь от имени Федерации конного спорта республики Дагестан была подарена тёплая попона для его лошади, так как в дороге их ждут тяжёлые испытания погодой. Само «Путешествие Сирии по миру» было задумано ещё в 2017 году и ставит своей целью показать единство государств в борьбе с терроризмом, поблагодарить друзей Сирии, в трудный час протянувших руку помощи стране в борьбе с врагом, рассказать о Сирии людям так, как её знают сирийцы. Аднан вместе в друзьями начал своё путешествие 17 апреля 2019 года с площади Омейядов (Дамаск, Сирия) в Москву и уже побывал в Иордании, Ираке, Иране, в Азербайджане и прибыл в РФ. Аднан Аззам - сирийский конный путешественник, член международной Гильдии конных путешественников (LRG), совершил три исторических поездки, включая Северную Америку и путешествие по Северной Африке, в том числе Мекку. Автор книги "Le Cavalier de l'Espoir" ("Всадник надежды"). Первое и самое значимое своё путешествие Аднан начал в 1982 году. Тогда его путешествие верхом на лошади длилось 1300 дней. Он стал первым в истории конным путешественником, пришедшим маршрутом из Сирии через Турцию в Европу, добрался до Испании, а от туда в Северную Америку. 28 октября 2019 года Аднан Аззам продолжил свой путь из Махачкалы в Москву. И мы желаем ему в этом успешного финиша!

Публикация от Конный клуб ||Узден|| (@ksk_uzden)

"Я проехал на коне уже почти 6 тысяч километров. Посетил, в частности, Багдад, Тегеран, в России - Дагестан, Чечню. После Ростова будет Воронеж и, думаю, 15 января следующего года я буду в Москве", - сказал Аззам собравшимся его поприветствовать.
Он рассказал, что путешествие его проходит нелегко. "Когда я проезжал Иран, там было очень жарко - столбик термометра достигал 55 градусов... В России сейчас довольно холодно", - уточнил Аззам. Непросто, по его словам, приходится и с языковым барьером, а также поиском ночлега - спать приходится как у гостеприимных хозяев, которые пускают его в дом, так порой и на улице. Хотя принимают его почти везде хорошо.
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"Я делаю все возможное, чтобы добраться до Москвы с главной целью - от имени сирийцев поблагодарить народ, который стоял рядом с нами во время войны и подарить президенту Путину самый ценный для нас подарок - арабского коня", - сказал Аззам. Он пояснил, что лошадь для сирийцев - это символ победы.
После завершения своей миссии Аззам планирует вернуться в Сирию и заняться монтажом документального фильма, съемки которого он ведет во время всего своего пути. Это путешествие не первое для Аззама - 30 лет назад он верхом на лошади проехал из Сирии в США, где встретился с президентом Рональдом Рейганом.
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Война в СирииВойна в СирииБашар АсадВладимир ПутинМоскваСирияРоссияВ мире
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