Сирийский путешественник едет в Москву, чтобы подарить Путину коня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Известный сирийский путешественник Аднан Аззам уже семь месяцев едет на коне из Дамаска в Москву, чтобы поблагодарить российский народ за поддержку Сирии во время войны и подарить в знак признательности президенту России Известный сирийский путешественник Аднан Аззам уже семь месяцев едет на коне из Дамаска в Москву, чтобы поблагодарить российский народ за поддержку Сирии во время войны и подарить в знак признательности президенту России Владимиру Путину арабского скакуна.

По словам Аззама, который в субботу прибыл в Ростов-на-Дону, на уровне президента Сирии Башара Асада было принято решение провести акцию благодарности "Мир в Сирии благодаря России". В апреле текущего года Аззам отправился в путешествие из Дамаска в Москву через Багдад и Тегеран - по тем странам, которые оказали поддержку Сирии во время войны.

"Я проехал на коне уже почти 6 тысяч километров. Посетил, в частности, Багдад, Тегеран, в России - Дагестан, Чечню. После Ростова будет Воронеж и, думаю, 15 января следующего года я буду в Москве", - сказал Аззам собравшимся его поприветствовать.

Он рассказал, что путешествие его проходит нелегко. "Когда я проезжал Иран, там было очень жарко - столбик термометра достигал 55 градусов... В России сейчас довольно холодно", - уточнил Аззам. Непросто, по его словам, приходится и с языковым барьером, а также поиском ночлега - спать приходится как у гостеприимных хозяев, которые пускают его в дом, так порой и на улице. Хотя принимают его почти везде хорошо.

"Я делаю все возможное, чтобы добраться до Москвы с главной целью - от имени сирийцев поблагодарить народ, который стоял рядом с нами во время войны и подарить президенту Путину самый ценный для нас подарок - арабского коня", - сказал Аззам. Он пояснил, что лошадь для сирийцев - это символ победы.