Фрегат "Адмирал Касатонов" войдет в состав ВМФ до конца года

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Военно-морского флота России до конца 2019 года, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"До конца текущего года, в частности, в состав ВМФ войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения", - говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что по планам до конца декабря будет спущена на воду вторая подводная лодка "Волхов" для Тихоокеанского флота.
"В сфере судоремонта и модернизации завершается ремонт атомной подводной лодки "Вепрь", большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и гидрографического судна "Ромуальд Муклевич". Будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей", - приводит департамент слова главкома ВМФ Николая Евменова.
29 ноября, 19:50Путин проведет в Сочи совещания о перспективах развития ВМФ