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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" войдет в состав ВМФ до конца года

18:06 30.11.2019 (обновлено: 23:26 30.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Военно-морского флота России до конца 2019 года, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"До конца текущего года, в частности, в состав ВМФ войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения", - говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что по планам до конца декабря будет спущена на воду вторая подводная лодка "Волхов" для Тихоокеанского флота.
"В сфере судоремонта и модернизации завершается ремонт атомной подводной лодки "Вепрь", большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и гидрографического судна "Ромуальд Муклевич". Будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей", - приводит департамент слова главкома ВМФ Николая Евменова.
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Адмирал флота Касатонов (фрегат)Министерство обороны РФРоссияВМФ РФБезопасностьВ мире
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