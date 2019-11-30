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РИА Новости

Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин

18:05 30.11.2019 (обновлено: 18:29 30.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич призналась, что ей бывает стыдно за российских мужчин. Об этом она сообщила в интервью Дмитрию Шепелеву, опубликованном на YouTube.
Артистка отметила, что испытывает чувство стыда за представителей сильного пола, потому что они "пьют, ленятся и не любят помогать женщинам".
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"Но не все", — подчеркнула она.
Хилькевич отметила, что в отношении белорусов придерживается другого мнения. Актриса мотивировала это тем, что ее отец — белорус.
Анна Хилькевич — российская киноактриса. Широкую известность ей принесли роли в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". Она также играла в нескольких частях комедии "Елки".
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Шоу-бизнесДмитрий ШепелевРоссия
Популярные комментарии
плюнула в колодец
30 ноября, 18:17
Марина Бойко
9430001
Некоторые люди вообще не думают, что говорят. Потом начинают биться головой о стену, а поезд-то ушёл.
30 ноября, 18:19
Svinka Ontherun
9500002
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