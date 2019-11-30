Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за российских мужчин

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич призналась, что ей бывает стыдно за российских мужчин. Об этом она сообщила в интервью Дмитрию Шепелеву, опубликованном на YouTube.
Артистка отметила, что испытывает чувство стыда за представителей сильного пола, потому что они "пьют, ленятся и не любят помогать женщинам".
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"Но не все", — подчеркнула она.
Хилькевич отметила, что в отношении белорусов придерживается другого мнения. Актриса мотивировала это тем, что ее отец — белорус.
Анна Хилькевич — российская киноактриса. Широкую известность ей принесли роли в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". Она также играла в нескольких частях комедии "Елки".