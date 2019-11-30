Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"

По словам девушки, в августе она собрала все документы для возвращения прав, которых ее пожизненно лишили из-за диагноза "эпилепсия". Она обратилась в автошколу, но созванная комиссия отклонила обращение. Багдасарян считает такое решение необоснованным.

"Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне", — добавила она.

Багдасарян назвала случившееся "беспределом" и "гонениями".

Подписчики раскритиковали позицию стритрейсерши и напомнили ей, что она не раз нарушала закон.

"Как мы запели! Произвол... Караул... Как сама произвол на дороге творила, так все в порядке вещей", — пишет 50_ottenkov_vkusa.

"Автошкола приняла волевое решение, и это радует. Радует, что такие решения принимаются не за счет чьей-то смерти. Произвол на дорогах никому не нужен. Обязательно обращайтесь к президенту, надеюсь, в отношении вас поставят точку, а в отношении родителя инициируют проверку бизнеса", — прокомментировала пост zhasmin2506.

"Запомни: кто не хочет жить по закону, сам достоин только незаконного к себе отношения", — добавил sander2938.